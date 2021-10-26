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Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет

26.10.2021 / 16:21
Американская фармацевтическая компания Moderna в понедельник объявила, что получила положительные промежуточные результаты второго этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса среди детей возрастом от шести до 11 лет.

"Moderna объявила о положительных промежуточных данных после второго этапа клинических испытаний вакцины mRNA-1273 среди детей старше шести лет и не достигших 12 лет", - говорится в пресс-релизе компании.

В нем отмечается, что данные демонстрируют "устойчивую реакцию по выработке нейтрализующих антител".

В ближайшее время компания планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В исследовании принимали участие 4,7 тыс. детей, для вакцинации вводились две дозы объемом 50 мкг с перерывом в 28 дней.

Ранее в октябре американская компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что подали запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей возрастом от пяти до 11 лет.

Вакцины этих компаний уже имеют разрешение на применение в Соединенных Штатах среди подростков от 12 лет, а также для взрослых.

Источник

коронавирус, вакцинация, Moderna
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