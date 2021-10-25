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Ученые выявили долговременные негативные последствия Covid, даже от легкой формы болезни

25.10.2021 / 14:47
Согласно данным проведенных в США исследований, большое количество людей, переболевших коронавирусом, все еще страдают от когнитивных нарушений – и это более чем через 7 месяцев после заражения.

Об этом заявили ученые из Медицинского центра Маунт Синай в Нью-Йорке, которых цитирует американское издание NBC News

Исследование описывает типы когнитивных проблем, с которыми сталкиваются пациенты центра Маунт Синай, перенесшие коронавирус.

До 24% людей, которые выздоровели после Covid-19, имеют проблемы с памятью, им трудно сосредоточиться и обдумывать несколько вещей сразу.

Автор исследования, клинический нейропсихолог и доцент Жаклин Беккер констатировала: "Мы наблюдаем долгосрочные когнитивные нарушения у людей разного возраста и в разных группах по тяжести протекания заболевания".

В исследовании, которое длилось с апреля 2020-го по май 2021 года, приняли участие 740 пациентов. Они дали согласие на обработку данных (об их заболевании и состоянии здоровья) в реестре медцентра Mount Sinai, которая является одной из крупнейших больничных систем в Нью-Йорке. Именно эта клиника занимается помощью больным ковидом с первых дней эпидемии.

Все указанные пациенты имели возраст 18 лет и старше, получили позитивный результат ковид-теста и не имели в анамнезе деменции.

Специалисты изучили данные пациентов и пришли к выводу, что прослеживается достаточно высокий уровень когнитивных нарушений через 7 месяцев после того, как пациенты заболели.

Самой распространенной проблемой (в одном случае из 4), с которой сталкиваются люди после перенесенной болезни, являются проблемы с воспоминаниями, а также невозможность запоминать новые вещи.

Другие проблемы, которые обнаружили медики у пациентов, касались, в частности, сложностей в принятии решений и невозможности сфокусироваться.

Хотя пациенты, которым понадобилась госпитализация, чаще имеют нарушения мышления, у других людей, которые имели легкую форму болезни, также наблюдаются подобные проблемы.

Американский невролог доктор Игорь Коральник из Северо-Западного медицинского центра Northwestern сказал NBC News, что у некоторых пациентов с коронавирусом после выздоровления были настолько серьезные когнитивные нарушения, что они не могли позаботиться о себе после выписки.

Прямая речь Коральника: "Это исследование подтверждает то, что мы также видели в Northwestern, что когнитивные проблемы сохраняются как у пациентов, которые были госпитализированы, так и у пациентов, у которых были только легкие респираторные симптомы".

Исследователи констатируют, что возникновение когнитивных проблем у людей, которые побывали подключенными к ИВЛ и переболели очень тяжело, можно объяснить сложным течением болезни. В то же время до сих пор точно не ясно, почему молодые пациенты, которые болели в легкой форме, сталкиваются с аналогичными последствиями.

Специалисты предупреждают, что от 20% до 30% людей среди зараженных Covid вероятно впоследствии столкнутся с отсроченными проблемами со здоровьем.

Источник

память, коронавирус
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