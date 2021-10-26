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ООН: концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня

26.10.2021 / 17:59
Метеорологическое агентство ООН обнародовало отчет, в котором заявляет о том, что концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня. Соответственно, мир уже далеко отошел от ранее поставленных климатических целей.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно отчету, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие. И это несмотря на то, что из-за пандемии COVID и карантинов было временное снижение выбросов.

По словам генсека Всемирной метеорологической организации Петтери Талласа, такие темпы приведут к повышению температуры, которое намного превышает цель Парижского соглашения 2015 года об увеличении на +1,5 градуса по сравнению со средним доиндустриальным уровнем в этом веке.

"Мы сильно сбились с пути. Нам необходимо пересмотреть наши промышленные, энергетические и транспортные системы и весь образ жизни", - добавил Таллас.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший экспортер нефти - Саудовская Аравия - сократит к 2060 году выбросы до нуля.

Источник

ООН, парниковые газы
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