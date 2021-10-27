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Полномочия Меркель официально завершены

27.10.2021 / 12:19
Полномочия Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершены, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил ее и правительство за работу и вручил ей документы об окончании полномочий.

"Это канцлерство, которое можно отнести к самым значительным в истории этой республики", - сказал Штайнмайер во вторник в бундестаге, передавая документы. Во вторник, 26 октября, прошло первое организационное заседание нового германского парламента.

Теперь Меркель и остальные члены правительства ФРГ будут выполнять свои функции в качестве исполняющих обязанности - до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.

Парламентские выборы в ФРГ состоялись 26 сентября, победила Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, партийный союз Меркель ХДС/ХСС оказался на втором месте. Переговоры о формировании правительства теперь ведут социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.

Источник

Германия, Меркель
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