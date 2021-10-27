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ООН: Концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня

27.10.2021 / 17:14
В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордного уровня.

Об этом свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации ООН (WMO), сообщают генеральный секретарь WMO Петтери Таалас, Reuters

Как отмечается, концентрация углекислого газа (CO2), важнейшего парникового газа, достигла 413,2 частиц на миллион в 2020 году и составляет 149% доиндустриального уровня. Метан (CH4) составляет 262%, а закись азота (N2O) составляет 123% от уровней 1750 года, когда "деятельность человека начала нарушать природное равновесие Земли".

Пока выбросы продолжаются, глобальная температура будет расти. Генеральный секретарь WMO Петтери Таалас сказал, что нынешние темпы увеличения количества газов приведут к повышению температуры, которая "намного превышает" цель Парижского соглашения 2015 года на 1,5 градуса Цельсия по сравнению со средним доиндустриальным уровнем в этом столетии.

Напомним: 2020-й год стал одним из самых теплых годов в мире: средняя температура достигла рекордных показателей 2016 года, а на территории Европы даже на 0,4°C превысила температурные показатели 2019 года, ранее считавшегося самым теплым.

Источник

ООН, парниковые газы
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