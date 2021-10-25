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"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года - Госдеп США

26.10.2021 / 09:48
Сертификация Германией и Еврокомиссией газопровода "Северный поток-2" может затянуться до марта 2022 года. И если Россия имеет запасы газа для этого трубопровода, то она должна увеличить поставки в Европу по существующим маршрутам.

Об этом свидетельствует заявление старшего советника Госдепа США Амоса Хохштейна.

По его словам, одобрение Германией и Европейской комиссией "Северного потока-2" может затянуться до марта следующего года. Поэтому, отметил Хохштейн, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа в Европу через этот трубопровод, то она должна сделать это сейчас через существующие маршруты.

"Вы не можете иметь и то и другое", - цитирует Хохштейна Reuters.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин приближается к тому, чтобы использовать газ в качестве политического оружия.

"Если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые совершенно не связаны", - добавил представитель Госдепа.

При этом Хохштейн отметил, что США не изменили негативного отношения к "Северному потоку 2", но перешли от попыток противодействовать строительству газопровода к нивелированию негативных последствий его ввода в эксплуатацию.

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ЕС, Северный поток 2
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