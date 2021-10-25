Украина получила 600 млн евро финпомощи от ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Украина получит второй и последний транш по программе, согласованной в 2020 году. Первый транш получен в декабре 2020 года объемом 600 млн евро. В целом объем предоставленных Украине макрофинансовых займов со стороны ЕС составляет около 4,4 млрд евро.

Помощь Украине является частью программы ЕС для поддержки экономического восстановления стран после пандемии COVID-19 общим объемом 3 млрд евро.

Получение транша уже подтвердил президент Владимир Зеленский: он поблагодарил председательницу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

Домбровскис заявил, что Украина приложила "существенные усилия для выполнения условий получения макрофинансовой помощи, а также достигла удовлетворительного прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом".

Паоло Джентилони, еврокомиссар по вопросам экономики, подчеркнул, что транши являются не только доказательством солидарности с украинцами, но и отражением постоянства Украины в достижении ключевых реформ, согласованных с ЕК и МВФ.

Транш обусловлен положительной оценкой прогресса Украины Еврокомиссией по восьми структурным маякам в вопросах публичных финансов, верховенства права, улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и управления госпредприятиями.

ЕК также отметила положительный результат миссии МВФ, которая завершилась соглашением на уровне персонала для Украины.

В Министерстве финансов ранее сообщали, что эти средства будут направлены на поддержание экономической стабилизации в Украине путем обеспечения потребностей во внешнем финансировании.

Напоминаем: Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро.

Украина и ЕС 23 июля 2020 года официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий и Украины получила их уже в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

В августе Домбровскис заявил, что Украина выполнила все основные условия для получения второго транша, но заметил, что его поступления возможно после решения МВФ.

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