Совет ЕС окончательно утвердил выделение Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Совет ЕС утвердил выделение Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, завершив законодательную процедуру. Я благодарен за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией #COVID19 и ее экономическими последствиями. Мы сильнее, когда мы едины #РазомПротиКоронавірусу" , - написал дипломат.

Как сообщается на сайте Европейского Совета, Европейский Совет принял решение о предоставлении макрофинансовой помощи в объеме 3 миллиардов евро для десяти стран-кандидатов и стран-соседей для преодоления кризиса COVID-19 и его последствий.

"Макрофинансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и будет распределяться следующим образом: Албания – €180 миллионов; Босния и Герцеговина – €250 миллионов; Грузия - €150 миллионов; Иордания – €200 миллионов; Косово – €100 миллионов; Молдова – €100 миллионов; Черногория –€60 миллионов; Республика Северная Македония – €160 миллионов; Тунис – €600 миллионов; Украина – €1,2 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая поддержка со стороны ЕС поможет этим странам в покрытии неотложных финансовых потребностей, которые существенно возросли в результате вспышки коронавируса. Вместе с помощью со стороны МВФ, эти фонды позволят поддержать макроэкономическую стабильность и аккумулировать средства для защиты граждан и для уменьшения негативных социально-экономических последствий пандемии.

Напомним, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров из числа стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического падения, вызванного пандемией COVID-19. Финансовая помощь будет предоставляться в форме кредитов на очень привлекательных условиях и будет распределяться следующим образом: Албания – 180 миллионов евро; Босния и Герцеговина – 250 миллионов евро; Грузия - 150 миллионов евро; Иордания – 200 миллионов евро; Косово – 100 миллионов евро; Молдова – 100 миллионов евро; Черногория – 60 миллионов евро; Республика Северная Македония – 160 миллионов евро; Тунис – 600 миллионов евро; Украина – 1, млрд евро.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения от Европейского Парламента и Европейского Совета. Положительное голосование во время пленарного заседания Европарламента состоялось 13 мая.

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