Войти | Зарегистрироваться
14:01

четверг,
21 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Очередь из катафалков в киевский крематорий уже 2 часа: Радуцкий призывает вакцинироваться

21.10.2021 / 13:21
Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий призвал нардепов и работников Верховной Рады активнее вакцинироваться, показывая пример для подражания.

Об этом заявил Радуцкий с трибуны ВР на заседании 20 октября

Нардеп напомнил, что Украина в последние дни находится в неутешительном "топе" стран, которые лидируют по числу умерших от коронавируса. За последние сутки в Украине также зафиксировано более 18 тысяч больных ковидом. Он указал, что требовать от людей выполнять карантинные ограничения и вакцинироваться, нельзя, если не подавать положительный пример самим.

Прямая речь: "80% Верховной Рады не понимают, что масочный режим - это обязательно для исполнения. Не большинство, но очень большое количество депутатов, работников аппарата Верховной Рады, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день, не имея для этого противопоказаний... Еще раз очень прошу руководство ... во-первых дать поручение аппарату Верховной Рады снова организовать прививки для желающих в помещениях Верховной Рады (для работников аппарата, депутатов и работников секретариата Верховной Рады), второе - более тщательно требовать выполнения карантинных ограничений, касающихся ношения масок в закрытых помещениях Верховной Рады.

Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших... Очередь в киевский крематорий из катафалков составляет около двух часов".

Источник

вакцинация, Радуцкий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
20 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.