В УПЦ рассказали, каждый ли человек имеет Ангела Хранителя

Ангел есть у каждого человека, но крещеный получает от своего Ангела Хранителя большую духовную помощь, по сравнению с некрещеными.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Данный вопрос в богословии никогда не решался однозначно. Большинство церковных авторов чаще всего склонялись к той точке зрения, что Ангел Хранитель дается человеку в Таинстве Крещения. Однако в Ветхом Завете несколько раз встречается упоминание о некоем Ангеле-наставнике (см.: Иов. 33:23; Пс. 33:8). Да и в Новом Завете Сам Господь наш Иисус Христос замечает: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10)», - сказал Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ напомнил, что согласно Божественному Откровению, каждый человек имеет некоего Ангела-покровителя. «Кроме того, в Ветхом Завете есть упоминание о подобных покровителях, приставленных Богом не только к отдельным людям, но и к целым народам, о чем говорится, например, в книге пророка Даниила», - добавил он.

«В то же время в последовании Таинства Крещения священнослужитель молится о том, чтобы Господь «сопряг» крещаемому «ангела светла, избавляющаго его от всякаго зла». Таким образом, можно сделать вывод, что Ангел есть у каждого человека, но крещеный получает от своего Ангела Хранителя большую духовную помощь, по сравнению с некрещеными, ведь, по словам преподобного Иоанна Дамаскина, задача Ангела Хранителя заключается в том, чтобы помочь нам в унаследовании спасения», - объяснил Андрей Музольф.