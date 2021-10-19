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В Украину прибыл груз с американским оружием

19.10.2021 / 15:54
В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам.

Об этом сообщил полковник медслужбы уполномоченный командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук, информирует гостелеканал "Дом"

Груз прибыл в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США Вооруженным силам Украины.

По словам Матийчука, доставили медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Он назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.

Напомним: Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin.

10 октября в аэропорт "Борисполь" прибыла одна из партий дополнительной помощи для Украины от США в сфере безопасности. С 2014 года Украина получила от США помощь на общую сумму более 2 млрд долларов.

Источник

США, оружие
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