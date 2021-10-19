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В больницах Киева заняты 70% мест для больных Covid-19, это основание для введения "красной зоны"- Радуцкий

19.10.2021 / 16:15
Киев в настоящее время может быть отнесен к "красной зоне" карантина ввиду 70%-ой занятости коек, зарезервированных для инфицированных Covid-19, считает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"В настоящее время Киев ввёл вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией - ред). Киев сегодня загружен на 70% , но это уже причина, чтобы объявлять "красную зону", - сказал Радуцкий журналистам в понедельник.

В тоже время он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин и принимать решение, к какой карантинной зоне относится тот или иной регион, должны на местном уровне.

Источник

коронавирус, карантин, Киев
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