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В реанимациях нет ни одного вакцинированного COVID-пациента - Ляшко

18.10.2021 / 14:23
В реанимационных отделениях по всей Украине нет больных, вакцинированных от коронавируса, среди пациентов COVID-госпиталей непривитых - 97%.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированные не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% - невакцинированные люди, в реанимации - все невакцинированные", - рассказал Ляшко.

Он отметил, что даже если человек переболел и прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, можно прийти к семейному врачу и сделать прививку.

"Сегодня ограничений по доступу к вакцине не существует. У нас в стране - более 10 миллионов доз. Возможно, нет в определенном населенном пункте у фельдшера, но можно подойти к этому фельдшеру, к семейному врачу, записаться - и приедет мобильная бригада и сделает прививку", - пояснил министр.

Источник

реанимация, вакцинация, COVID-пациент
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