Карантин: в "красном" Запорожье вводят ограничения

Об этом свидетельствует сообщение Запорожской городской рады

16 октября состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС Запорожья, на нем был утвержден перечень жестких карантинных ограничений, призванных помешать быстрому распространению Covid.

Так, с 18 октября в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности.

В связи с этим запрещается работа общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой.

Также будут закрыты ТРЦ, непродовольственные рынки, развлекательные заведения и магазины, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

Парикмахерским и другим учреждениям по оказанию услуг разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.

Полный перечень ограничений и исключений изложен в протоколе заседания местной комиссии ТЭБЧС. Похожие ограничения также вводят во Львове с 18 октября.

Напомним: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область из 18 октября переходит в "красную" зону.

С 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.

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