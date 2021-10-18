Во Львове вводят усиленный карантин

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на мэра Андрея Садового

Прямая речь: "Сложные времена требуют непростых и оперативных действий. С 18 октября Львов будет жить по новым карантинным правилам".

По словам Садового, школьники города уходят на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ.

Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Кроме того, принято решение запретить массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа и ранее до начала мероприятия.

Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал будут работать только для посетителей с сертификатом вакцинации или негативным ПЦР-тестом. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест.

Объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и торгово-развлекательным центрам разрешат работать при условии вакцинации персонала или наличия негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от площадей.

Учреждения общепита смогут работать до 23:00 и при условии полной вакцинации персонала или негативных ПЦР-тестов. Заполненность – до 50% от площадей, не более 4 человек за столиком.

Садовый предупредил, что если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, то с 1 ноября учреждения общепита смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом.

Он добавил, что спортзалы, отели и хостелы будут работать на таких же условиях – полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста. При этом заполняемость спортзалов не может превышать 50%.

Напомним: с 18 октября в Запорожье устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности и вводится усиленный карантин.

Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область из 18 октября переходит в "красную" зону.

С 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.

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