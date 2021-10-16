Войти | Зарегистрироваться
13:41

суббота,
16 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине неизвестные ограбили храм УПЦ

16.10.2021 / 12:40
По данным фактам поданы сообщения в полицию

На Буковине в селе Усть-Путила неизвестные ограбили храм УПЦ в честь преподобной Параскевы Сербской.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, грабители похитили 7 тыс грн из кассы храма.

В ночь с 11 на 12 октября неизвестные ограбили храм Украинской Православной Церкви в селе Усть-Путила и пытались проникнуть еще в два.

Грабители взломали замки в храмах в честь святого великомученика Димитрия села Дихтинец и в честь святых апостолов Петра и Павла села Плоская, но внутрь церквей попасть не смогли.

По данным фактам поданы сообщения в полицию.

Источник: Inpress.ua
упц, буковина, ограбление храма
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 октября
15 октября
14 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.