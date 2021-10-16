Епископ УПЦ рассказал, как найти крестного для ребенка

Восприемник должен быть верующим, чьи дела являют эту веру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко).

«Ходите в храм и там выбирайте будущих крёстных для своих детей. Ими могут стать воцерковлённые прихожане или же сами священнослужители. Формально совершать таинство запрещается. Всё должно быть сделано правильно со стороны всех участников этого важного события в жизни Ваших детей», — сказал епископ Феодосий.

Владыка отметил, что восприемник должен быть верующим, чьи дела являют эту веру, «все остальные факторы восприемничества (друзья детства, знакомые, соседи, коллеги, родственники) могут носить лишь вспомогательный характер, но никогда не быть основными и определяющими в этом выборе».

«Если долго ходите в конкретный храм и уже к кому-то присмотрелись, попросите такого человека стать крёстным для Ваших детей. Спросите совета у батюшки, кто мог бы стать среди прихожан восприемником. Может, и сам священник будет не против стать крёстным Вашим детям», - посоветовал архиерей.

По его словам, затягивать с этим нельзя, дети должны быть крещены. Владыка добавил, что если дети достаточно взрослые, то их тоже нужно подготовить. «Объясните в доступной им форме суть самого таинства. Без предварительной беседы с ними и крайне необходимой катехизации они могут испугаться того, что будет совершаться в храме. Потому что сначала нужно научить, а только потом крестить», - считает епископ Феодосий (Марченко).