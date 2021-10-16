Епископ УПЦ рассказал, почему настоящим христианам сопутствует радость

Христианство учит человека воспринимать жизнь и радоваться даже простым вещам. И когда научимся радоваться, тогда научимся благодарить.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев) сказал во время церемонии открытия кинофестиваля «Покров».

«Научиться благодарить, на самом деле, не так легко, как кажется. Благодарим, как правило, тогда, когда в нашей жизни происходит что-то хорошее. Кроме того, есть люди, которые, что бы с ними не произошло, всегда пребывают в унынии, отчаянии, им всегда плохо. Христиане же учатся во всём видеть Божье благословение, во всех событиях своей жизни видеть Промысел Божий», — отметил епископ Сильвестр.

По словам владыки, именно поэтому подлинным христианам сопутствует чувство радости. «Христианство учит человека воспринимать жизнь и радоваться даже простым вещам. И когда научимся радоваться, тогда научимся благодарить. Нельзя научиться благодарить, перед этим не научившись радоваться», — подчеркнул он.

«То есть исполнить слова апостола Павла «За всё благодарите» возможно только тогда, когда ты уже сформировался как христианин и умеешь воспринимать жизнь с точки зрения именно верующего человека», - считает он.

Как отметил ректор КДАиС, научиться благодарить — очень важная часть христианской жизни, без неё «нельзя в полной мере называться христианином».

«Наше основное таинство — Евхаристия — это тоже благодарение. И я никогда не смогу воспринимать Евхаристию как благодарение, если не учусь благодарить Бога за иные моменты своей жизни», — напомнил епископ.

Он также пояснил, где лежат корни неблагодарности. «Грех, поразивший человеческую природу в результате грехопадения прародителей Адама и Евы, имеет разнообразные проявления. Одно из них — неумение благодарить. Не только Бога, но даже друг друга», — сказал владыка Сильвестр.

««Слово «спасибо», которое говорим человеку, — зачастую уже начало пути благодарения. Потому что если не научимся благодарить человека, не научимся благодарить Бога. Ведь любовь к Богу реализуется, осуществляется, как бы обретает плоть через наше отношение к человеку. Как говорит апостол Иоанн Богослов: если я говорю, что люблю Бога, но не люблю человека, значит я не люблю Бога, я обманщик (1 Ин. 4:20). Если я говорю, что научился благодарить людей, но при этом не могу выдавить из себя благодарность тем, кто во многом связан со мной по жизни, — это значит, что я и Бога не могу поблагодарить. Так что учиться благодарить тяжело, однако хоть маленькими шагами, но надо к этому идти», — пояснил ректор КДАиС.

Он напомнил евангельскую историю о десяти прокажённых, которых исцелил Спаситель. Только один из них вернулся поблагодарить Его, остальные ушли (Лк. 17:11–19).

«Почему девять не вернулись? Наверное, они в опыте счастья забыли о самом важном — поблагодарить. Но «даже находясь в опыте счастья, своеобразного восторга, человек всё равно должен остановиться и сказать «благодарю». Если он этого не сделает, то как бы уйдёт от Бога, не возвратится к Нему. А ведь основная задача верующего человека — возвращение к Богу. Благодарение — это всегда возвращение к Богу», — заключил епископ Сильвестр.