Ініціатива Одарченко проти закриття шкіл та лікарень вже під Верховною Радою

Представники партії намагалися донести до депутатів інформацію про критичну ситуацію з фактичного знищення соціальної інфраструктури регіону. У Херсонській області обласним управлінням освіти і науки планується так звана “оптимізація” освітніх закладів. На ділі це означає масове закриття шкіл-ліцеїв області: замість 291 ліцею, з навчанням у 10-11 (12) класах, планується залишити лише 45 шкіл на більш ніж мільйонне населення області. Таке скорочення навчальних закладів фактично унеможливлює здобуття ПОВНОЇ загальної середньої освіти для дітей з віддалених сіл та містечок.

Не краща ситуація на Херсонщині і з “оптимізацією” лікарень, про що були проінформовані народні депутати. На 18 Громад північної Херсонщини до 2023 року планують залишити лише 2 лікарні зі статусом «опорних», тобто з базовим набором відділень — у Бериславі та Новій Каховці. Жителям віддалених селищ до Бериславської лікарні їхати до 110 км, що значно перевищує 60 хвилин на екстрену допомогу передбачених у законі. Варто додати, що із закриттям районних лікарень мешканців фактично лишають доступу до лікарів-фахівців другої ланки.

“Національна платформа” на акції акцентувала увагу на тому, що МАСОВЕ ЗАКРИТТЯ ШКІЛ ТА ЛІКАРЕНЬ через “оптимізацію” — проблема не тільки Херсонщини.

І цілеспрямована боротьба із цим — перший крок до захисту конституційних прав людей на гідну освіту та вчасне медичне обслуговування. Чи не єдиним ефективним механізмом реалізації цього є місцеві ініціативи — це дієвий метод прямої демократії, який допомагає захистити конституційні права людей. Перший крок — підтримка ініціативи місцевими жителями — уже здійснено: зібрано більше 10 000 підписів за розгляд проектів місцевими органами влади, а далі на рівні Кабміну.

Необхідні подання на статус опорної до МОЗ, а також внесення змін до закону про бюджет, щоб зменшити навантаження на місцеві бюджети (вкрай обмежені сьогодні) і дати можливість зберегти школи зі старшими класами у селах.

Тому днями Катерина Одарченко, як лідер “Національної платформи” звернулась за підтримкою ініціативи громад Херсонщини до всіх політичних сил. Оскільки реально кризисна ситуація вимагає об’єднання зусиль, незалежно від політичних інтересів. І у вівторок це доносили до депутатів усіх парламентських фракцій.