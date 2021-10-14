Войти | Зарегистрироваться
14:27

четверг,
14 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ поздравили с Днем защитников и защитниц Украины

14.10.2021 / 13:20
УПЦ поздравили с Днем защитников и защитниц Украины
Источник: Центр информации УПЦ
В праздник Покрова Церковь с особыми чувствами молится за защитников Родины и народа Украины

Председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич) поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, владыка отметил, что в праздник Покрова Церковь с особыми чувствами молится за защитников Родины и народа Украины.

«14 июля 2021 года, подчеркивая важную роль женщин в формировании обороноспособности нашего государства, Верховная Рада Украины переименовала День защитника Украины в «День защитников и защитниц Украины». Поэтому в этом году мы впервые чтим не только мужественных воинов, несущих свое нелегкое служение ради спокойствия и мира Украины, но и всех тех женщин, которые прилагают немалые усилия для обеспечения надлежащего состояния дел в военной сфере. Украинские военные традиции и победы сегодня продолжаете вы, уважаемые военнослужащие, защищая наше государство, его города и села, давая соотечественникам возможность успешно трудиться и молиться под мирным небом», - отметил митрополит Августин.

Владыка подчеркнул, что День защитников и защитниц Украины должен стать праздником объединения народа.

«Совместными усилиями общественности, военнослужащих, Церкви, всех граждан Украины - всех, кто любит свою Родину не на словах, а свидетельствует о любви к ней и преданности делами, мы должны восстановить территориальную целостность государства, а также достичь общественного согласия ради будущего Украины, чтобы День защитников и защитниц Украины стал также праздником объединения всего нашего народа вокруг идеи соборности и единства. Желаю вам всем, дорогие защитники Украины, доброго здоровья, духовной крепости, а также надежного семейного тыла и успешного свершения вашего ответственного и жертвенного служения на благо нашего народа и Украины», - пожелал митрополит Августин.

Фото из открытых источников

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 октября
13 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.