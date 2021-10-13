Госкомиссии ТЭБ и ЧС установила "красную" эпидопасность в Херсонской области с 15 октября

Об этом сообщил 12 октября министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области, и применить на территории Херсонской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в Facebook.

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