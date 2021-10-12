Войти | Зарегистрироваться
19:48

вторник,
12 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Депутат Трухин позволяет себе так много, потому что не боится ответственности, - эксперт

12.10.2021 / 18:32
Депутат от «Слуги народа» Александр Трухин не понес ответственности за резонансное ДТП, не понесет он ответственности и за попытку захвата власти в бюджетном комитете.

Как пишет Капитал, об этом заявил кандидат наук в сфере госуправления, эксперт Аналитического центра «Украинская Фабрика Мысли» Юрий Гаврилечко, комментируя скандал вокруг «пленок Трухина».

Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента. Никаких последствий для депутата данный скандал, как и скандал вокруг недавнего пьяного ДТП, не имел.

«Трухин ведет себя так по той простой причине, что может. Вот получилось же пока что пропетлять из скандала з ДТП. Где, между прочим, именно Офис президента приложил максимум усилий, чтобы ситуация была наиболее благоприятна для господина Трухина.... Как гласит известная народная мудрость — „Что ж я сделал тебе такого хорошего, что ты мне такое западло организовываешь?“. Ну, вот здесь, к сожалению, нечто похожее наблюдается. Плюс, давайте вспомним, недавнюю внезапную смерть Антона Полякова. Все заметили, что Галина Третьякова, написала : „О, минус один враг“. Но мало кто заметил продолжение данного поста — о том, что ее беспокоит только ситуация со „слугами“, а вот на всех остальных ей глубоко наплевать. Так вот, пока за спиной есть поддержка, то почему бы не позволить себе подобные вещи? Не потому, что это нужно, целесообразно, а потому что это можно, за это ничего не будет», — отметил эксперт.

Он считает, что в украинской политической системе в целом есть большая проблема, которая заключается в отсутствии зримой и ощутимой ответственности за слова и действия.

«Даже так называемая политическая ответственность в украинских реалиях не более чем набор слов. Потому что вся тридцатилетняя история украинской независимости говорит о том, что сегодня ты можешь быть в одной партии, завтра в другой, послезавтра в третьей. И, таким образом, стать депутатом Рады нескольких созывов от зачастую диаметрально противоположных по идеологии партий. В других странах политическая ответственность это когда ты что-то не то делаешь, тебя просят из партии, и ты больше никогда в политический истеблишмент не возвращаешься, становишься нерукопожатным. У нас нечто похожее есть? Нет!», — отметил он.

Гаврилечко видит проблему в том, что в обществе нет запроса на очищение политики.

«Людей, походу, все устраивает. Раз такого запроса нет, будем и дальше видеть нечто подобное», — отметил он.

Трухин, Гаврилечко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.