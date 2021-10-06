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К президенту накопилась критическая масса вопросов, на которые он уже не может дать ответ, - политолог

06.10.2021 / 17:42
Нежелание президента Украины общаться со СМИ по теме «Досье Пандоры», а также другим резонансным делам, таким как авария с участием депутата «Слуги народа» Александра Трухина, связано с тем, что у президента просто нет ответов на многие вопросы, интересующие общество.

Как пишет Капитал, об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики» Руслан Бортник.

«Сегодня много критических вопросов к президенту. Более того, уже скоро будет экватор его деятельности и пришло время разбираться с ранее выданными обещаниями. Все больше и больше вопросов ставиться в отношении того, что сделали, почему не получилось. Это больше касается аудита, а не ожидания каких-то решений или обещаний. Критическая масса вопросов, ответы на которые уже невозможно дать без потери репутации и рейтинга», — заявил политолог.

Он не исключает, что на часть вопросов Владимир Зеленский попробует дать ответ позже, во время большой пресс-конференции. Однако он не верит, что ответы удовлетворят всех украинцев.

«Возможно в ноябре, когда у него будет половина срока полномочий, он даст большую пресс-конференцию. Но и Офис президента, да и сам президент понимают, что чтобы он сегодня ни сказал бы, частью общества это будет восприниматься крайне критично», — отметил эксперт.

Напомним, консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 3 октября обнародовал данные об офшорных сделках представителей мировой политической элиты и высокопоставленных чиновников — «Досье Пандоры». В списке оказалось и имя президента Украины: в частности, говорилось о том, что Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

После этого у представителей общественности возникли вопросы к президенту, в частности касательно моральности ведения бизнеса в офшорной юрисдикции и полноты уплаченных в Украине налогов. Однако, до сих пор глава государства не предоставил свой комментарий.

«Быстрой реакции не будет», — заявил тогда журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Бортник, Зеленский, Трухин, Досье Пандоры
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