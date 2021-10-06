Управделами УПЦ рассказал об обострении религиозного раскола в Украине после визита Варфоломея

Приезд патриарха Варфоломея в Украину усугубил церковный раскол, спровоцировав увеличение рейдерских захватов активистами ПЦУ храмов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«К сожалению, как мы и предполагали, визит главы Фанара спровоцировал ухудшение ситуации в некоторых регионах. Местные власти, посчитав приезд гостя из Стамбула сигналом поддержки ПЦУ со стороны высшего руководства государства, стали еще более активно содействовать нарушению прав верующих Украинской православной церкви. Так, например, 7 сентября 2021 года первый заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Сергей Мовенко подписал распоряжение №540 «О передаче культового сооружения», которое завершило процесс незаконного перевода храма УПЦ в селе Крымно в пользу ПЦУ. Сам храм при содействии местных властей был захвачен сторонниками организации Думенко еще зимой 2019 года», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что представители ПЦУ восприняли приезд патриарха Варфоломея как сигнал к активизации действий по нападению на храмы и верующих УПЦ.

«Только преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, насчитывается около 500 случаев. И это не говоря еще о рейдерских захватах храмов. На сегодняшний день зафиксировано 144 соответствующих инцидента», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний привел примеры из разных епархий УПЦ, где представители власти не препятствовали рейдерским атакам и незаконным акциям против Украинской Православной Церкви.

«12 сентября во Львове глава ПЦУ в окружении большого количества полицейских совершил так называемый чин освящения места строительства нового кафедрального собора своей религиозной организации. Сделано это было на захваченном у общины Украинской православной церкви земельном участке. При этом наши верующие выиграли все соответствующие судебные тяжбы у раскольников. Но, как мы видим, вердикты судов не стали каким-либо серьезным препятствием ни для местной власти, ни для ПЦУ на пути совершения незаконных действий», - напомнил владыка.

По мнению управделами УПЦ, визит Варфоломея сыграл во многом и против непосредственно главы Фанара, ведь весь православный мир увидел, «что за решением легализовать раскольников из УАПЦ и УПЦ КП не стоит желание украинского народа, что у такого шага, в реальности, мизерная поддержка».