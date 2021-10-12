Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в 1 млрд грн – Кузьмин

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - написал Кузьмин в своем Телеграм-канале в понедельник, 11 октября.

Он отметил, что ранее на Медведчука решением СНБО были санкции и ему было запрещено осуществлять любые финансовые операции. "А теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберёт нужную сумму: банк прост не примет платёж из-за запрета СНБО", - написал нардеп.

На своей странице в Facebook Кузьмин опубликовал снимок ходатайства за подписью генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Документ предусматривает меру пресечения в рамках срока досудебного расследования – до 19 ноября.

Как сообщалось, 11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

8 октября генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

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