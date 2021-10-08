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В "оранжевой зоне" находятся 12 областей Украины

08.10.2021 / 12:48
В 24-х из 25 регионов Украины превышен уровень заболеваемости Covid-19, уже 12 регионов находятся в "оранжевой зоне" эпидемической опасности.

Таковы данные МОЗ

По состоянию на 7 октября, только в Кировоградской области уровень заболеваемости в пределах порогового значения в 75 случаев на 100 000 жителей – там показатель 74.

Уровень заболеваемости по стране составляет 334 на 100 000 граждан.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (715 на 100 000), Луганской (687), Харьковской (477), Запорожской (432) и Сумской (424).

В Киеве уровень заболеваемости Covid – 221 случай на 100 000 человек. Столица – в желтой зоне эпидопасности.

В оранжевую зону эпидемической опасности попадают Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Уровень госпитализации по состоянию на 6 октября был превышен в 8 областях: Днипропетровськой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой.

Загруженность коек с кислородом была превышена в двух регионах: Харьковской и Донецкой области (67,4% и 69% соответственно при пороговом значении 65%).

Напомним: В Украине новая волна эпидемии коронавирусной болезни, растет уровень госпитализаций и летальность. За сутки 6 октября зафиксировали 15 125 случаев заболевания и 314 смертей.

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коронавирус, карантин
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