Хор Киевских духовных школ УПЦ выступил на Международном фестивале православной культуры в Австрии

Хор Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви под управлением архимандрита Романа (Подлубняка) принял участие в Международном фестивале православной культуры «OST TRIFFT WEST» («Восток встречается с Западом»).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, международный фестиваль состоялся 1-3 октября в столице Австрии.

Хор Киевских духовных школ дал в Вене два концерта церковной музыки. Первый прошёл в Никольском кафедральном соборе. Второй - во время закрытия фестиваля в Венской Ратуше Большого бального зала. Накануне, 2 октября, вокалисты дали концерт в храме в честь святого Архистратига Божьего Михаила в австрийском городе Ла-ан-дер-Тайя.

Также студенты Киевских духовных школ исполняли богослужебные песнопения за воскресным всенощным бдением и Литургией в кафедральном соборе святителя Николая в Вене.

В ходе фестиваля «Восток встречается с Западом» организаторы планируют ежегодно представлять венской публике восточнохристианскую духовную музыку в концертном формате, тем самым внося своеобразие в насыщенную палитру культурных событий музыкальной столицы Европы. Интересующиеся православной культурой и религиозной жизнью смогут, благодаря торжественным богослужениям, приобщиться к литургической жизни Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, хор Киевских духовных школ занял І место на международном фестивале духовной музыки в Польше.