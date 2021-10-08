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Лавров обвинил НАТО в поддержке "неонацистов в Украине" – СМИ

08.10.2021 / 12:17
Во время переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров забросил генсекретарю НАТО Енсу Столтенбергу "поддержку неонацистов в Украине".

Об этом сообщает The Washingtonpost

Во время переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прервал Столтенберга, обвинив НАТО в поддержке неонацистов в Украине.

По словам европейского чиновника, Лавров также заявил, что Совет НАТО-Россия-форум, созданный в 2002 году для содействия сотрудничеству между двумя сторонами, является бессмысленным, ссылаясь на то, что НАТО часто жалуется на Россию.

Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой Беларуси и гибридными действия в отношении союзников НАТО.

Генеральный секретарь повторил предложение, сделанное более 18 месяцев назад, о проведении очередного заседания Совета НАТО-Россия, отметил чиновник, назвав Совет "важной платформой для диалога".

Напомним: Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проводимой Москвой враждебной деятельности.

Источник

НАТО, Лавров
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