Лавров: Конфронтация между Россией и Западом достигла дна

Об этом свидетельствует заявление Лаврова на российском центральном телевидении, которое передает "РИА Новости"

Прямая речь: "С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности".

Лавров обвинил "западных коллег" в том, что якобы они ввели в дипломатический и международный обиход слово "война", а точнее "гибридная война, развязанная Россией".

"Очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни. Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает", - прокомментировал он.

Напомним: Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, а оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных.

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