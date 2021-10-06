Войти | Зарегистрироваться
17:36

среда,
06 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

У Ляшко уверяют, что все COVID-вакцины - на учете

06.10.2021 / 17:21
В Министерстве здравоохранения Украины ведут учет остатков вакцин ежедневно, и если в медицинской записи о вакцинации была указана неверно серия поставки вакцины, то в таком случае проводится проверка.

Об этом в ходе брифинга по противодействию подделке COVID-сертификатов заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

По ее словам, при внесении медицинской записи о вакцинации в соответствующие электронные базы данных в ней также фиксируется серия поставки той или иной вакцины.

"То есть, все вакцины, которые приезжают на территорию Украины, они учитываются. Мы ведем учет остатков вакцин ежедневно, и делаем мониторинг сколько (вакцин - ред.) на учреждение было передано, и сколько использовано. И соответственно, если в медицинской записи указана неверно серия поставки вакцины, то это проверяется - или это ошибка врача или, возможно, произошла какая-то подделка", - сообщила заместитель министра.

По словам Карчевич, когда врач вносит в электронную базу данных запись о вакцинации, то он скрепляет ее электронной подписью, и врач понимает, что несет за это персональную ответственность.

Отдельно, говоря о подделке COVID-сертификатов, она отметила, что люди, которые занимаются такими действиями, они, в том числе, подвергают опасности жизнь и здоровье других людей.

"Подделка COVID-сертификатов опасна для окружающих и для страны в целом, так как, во-первых, люди, которые занимаются или используют поддельные документы о вакцинации, они создают опасное пространство для других, потому что человек (с таким поддельным документом - ред.), посещая публичные заведения или пользуясь общественным транспортом, может подвергать опасности окружающих", - сказала Карчевич.

Во-вторых, по словам заместителя министра, подделка таких документов подрывает имидж нашей страны и, в-третьих, такие ситуации искажают данные об эффективности вакцинации.

Она, в том числе, напомнила, что ранее в Минздраве инициировали законопроект об ужесточении уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации, и этот законопроект был одобрен на уровне правительства и передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Также, по информации Карчевич, Минздрав ранее уже обратился к местныем советам, которые являются владельцами учреждений здравоохранения, в отношении которых возбуждены уголовные производства по фактам подделки документов, относительно отстранения их от занимаемых должностей.

Заместитель министра уточнила, что если такие ситуации в этих медучреждениях будут продолжаться, то Минздрав будет инициировать, среди прочего, и аннулирование лицензии, и разрыв контракта между таким учреждением и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), что будет означать прекращение финансирования этого медучреждения из госбюджета.

Напомним, Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 учреждений здравоохранения, где, возможно, подделывали медицинские данные, с требованием отстранить руководителей.

22 сентября правительство одобрило разработанный специалистами Минздрава проект закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду Украины.

Источник

коронавирус, Минздрав
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.