У Ляшко уверяют, что все COVID-вакцины - на учете

Об этом в ходе брифинга по противодействию подделке COVID-сертификатов заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич.

По ее словам, при внесении медицинской записи о вакцинации в соответствующие электронные базы данных в ней также фиксируется серия поставки той или иной вакцины.

"То есть, все вакцины, которые приезжают на территорию Украины, они учитываются. Мы ведем учет остатков вакцин ежедневно, и делаем мониторинг сколько (вакцин - ред.) на учреждение было передано, и сколько использовано. И соответственно, если в медицинской записи указана неверно серия поставки вакцины, то это проверяется - или это ошибка врача или, возможно, произошла какая-то подделка", - сообщила заместитель министра.

По словам Карчевич, когда врач вносит в электронную базу данных запись о вакцинации, то он скрепляет ее электронной подписью, и врач понимает, что несет за это персональную ответственность.

Отдельно, говоря о подделке COVID-сертификатов, она отметила, что люди, которые занимаются такими действиями, они, в том числе, подвергают опасности жизнь и здоровье других людей.

"Подделка COVID-сертификатов опасна для окружающих и для страны в целом, так как, во-первых, люди, которые занимаются или используют поддельные документы о вакцинации, они создают опасное пространство для других, потому что человек (с таким поддельным документом - ред.), посещая публичные заведения или пользуясь общественным транспортом, может подвергать опасности окружающих", - сказала Карчевич.

Во-вторых, по словам заместителя министра, подделка таких документов подрывает имидж нашей страны и, в-третьих, такие ситуации искажают данные об эффективности вакцинации.

Она, в том числе, напомнила, что ранее в Минздраве инициировали законопроект об ужесточении уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации, и этот законопроект был одобрен на уровне правительства и передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Также, по информации Карчевич, Минздрав ранее уже обратился к местныем советам, которые являются владельцами учреждений здравоохранения, в отношении которых возбуждены уголовные производства по фактам подделки документов, относительно отстранения их от занимаемых должностей.

Заместитель министра уточнила, что если такие ситуации в этих медучреждениях будут продолжаться, то Минздрав будет инициировать, среди прочего, и аннулирование лицензии, и разрыв контракта между таким учреждением и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), что будет означать прекращение финансирования этого медучреждения из госбюджета.

Напомним, Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 учреждений здравоохранения, где, возможно, подделывали медицинские данные, с требованием отстранить руководителей.

22 сентября правительство одобрило разработанный специалистами Минздрава проект закона Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок". Законопроект подан на регистрацию в Верховную Раду Украины.

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