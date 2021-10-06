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Митрополит Антоний рассказал об опасности желания казаться лучше в глазах других

06.10.2021 / 17:00
Митрополит Антоний рассказал об опасности желания казаться лучше в глазах других
Источник: Центр информации УПЦ
Встреча с Богом, которой никто не избежит, сдует фальшивую праведность и воочию покажет истинное и, возможно, не лучшее состояние нашей души

Встреча с Богом сдует фальшивую праведность и воочию покажет истинное состояние души.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Множество людей в соцсетях пытаются показать окружающим себя с лучшей, по их мнению, стороны. Почти все хотят выглядеть богаче, красивее, умнее, чем на самом деле. И здесь кроется главная проблема: люди не пытаются быть богаче, красивее и умнее, а пытаются казаться богаче, красивее и умнее. И это касается не только далеких от веры, – многие христиане также стремятся казаться благочестивее, нравственнее, добрее», - сказал управделами УПЦ.

По его словам, люди не замечают, сколько сил и энергии уходит на создание такого ненастоящего иллюзорного, а если говорить совсем честно, лживого образа.

«Проблемы от этого начинаются уже сейчас. Если одинокая женщина ищет пару, улучшая свои изображения в фоторедакторах, она рискует разочаровать свою возможную половинку при столкновении с реальностью. Политики, при помощи технических средств создающие себе невероятно огромные, но фальшивые рейтинги, могут проиграть выборы», - привел примеры архиерей.

Владыка отметил, что встреча с Богом, которой никто не избежит, сдует фальшивую праведность и воочию покажет истинное и, возможно, не лучшее состояние нашей души.

«Не зря многие великие монархи в конце своей жизни, готовясь к смерти, завещали хоронить себя без регалий и других суетных знаков отличия, чтобы предстать перед Творцом как простые люди, ждущие милости. Виртуальная реальность очень затягивает, в какой-то момент уже и сами начинаем верить в реальность созданного нами «улучшенного» своего двойника. Наверное, нет ничего страшнее, чем выдумать ложь и самому в неё поверить», - сказал он.

Митрополит Антоний призвал помнить о всевидящем Творце, Который каждый день видит нас настоящими – такими, какими есть на самом деле, и Которого невозможно обмануть никакими ухищрениями. «Ведь помочь Своему созданию Господь может лишь тогда, когда оно в своей немощи просит помощи, а не когда в невероятной гордыне лепит из себя что-то ненастоящее», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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