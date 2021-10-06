В Украине 81% работников школ привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 - Шкарлет

Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в Телеграме.

"Процесс вакцинации среди работников образования продолжается, и в отдельных регионах имеем позитивную динамику. Сегодня по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты уже 81% работников школ", - отметил министр.

За последние 5 дней на 18% выросло количество вакцинированных первой дозой во Львовской области, почти на 14% - в Днепропетровской.

Полный цикл прививок получили: Луганская область - 67,9% учителей, Черкасская - 64%, Полтавская - 62,8%, Киев - 62,6%, Сумская область - 59,7%.

Вместе с тем ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Ривненская и Одесская области, подчеркнул Шкарлет.

"Данные статистики в очередной раз свидетельствуют, что успехи вакцинальной кампании среди педагогов непосредственно зависят от эффективности работы органов местной власти. Вакцина - есть. И я обращаюсь с просьбой к руководителям заведений образования, департаментов (управлений) образования и науки ОГА, местных органов управления образованием не медлить и принимать все возможные меры для улучшения ситуации с вакцинацией работников образования", - отметил Шкарлет.

Он призвал педагогов брать пример со своих коллег, "которые выбирают минимизацию рисков и ответственно относятся не только к своему здоровью, но и заботятся о безопасности образовательного процесса".

Напомним, 5 октября заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриивский заявил, что директора столичных школ должны усилить контроль за соблюдением уровня COVID-вакцинации в своих коллективах.

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