Войти | Зарегистрироваться
21:04

воскресенье,
03 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ рассказал, какая молитва за умерших самая важная

03.10.2021 / 20:40
Священник УПЦ рассказал, какая молитва за умерших самая важная
Источник: Центр информации УПЦ
В православии молитва за умерших существует с момента создания самой церкви

Для Православной Церкви литургия является важнейшей молитвой за умерших.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергий Ющик рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«В чинопоследовании богослужения имеем обязательное указание, в каких местах и ​​где во время литургии совершается молитва за умерших: это и на проскомидии, и после земного поклона перед Дарами на литургии», - рассказывает отец Сергий.

В частности, священник ссылается на святого Кирилла Иерусалимского, а это середина 4 века, который также подчеркнул важность литургической молитвы. «Но также есть и другие разновидности: это разновидности небольших молитв за умерших, которые только дополняют евхаристическую молитву», - отметил он.

Протоиерей Сергий Ющик сказал, что на литургии после евхаристического канона священнослужитель обязательно должен вспоминать после святых дня - усопших, за которых его попросили помолиться.

В целом же, говорит настоятель храма, в православии молитва за умерших существует с момента создания самой церкви. «Фактически, находим косвенные упоминания апостола Павла, где он говорит, что он молится об одном из своих собратьев, чтобы тот нашел милость пред Богом, имея в виду, что он уже скончался», - пояснил священник.

Источник: Inpress.ua
покойник, упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 октября
2 октября
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.