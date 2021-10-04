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В Украине, вероятно, появится военная миссия ЕС – Welt

04.10.2021 / 09:42
На фоне обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированного активностью гибридных войск России, ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине.

Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на документы EEAS (Европейский службы внешних связей)

В материале отмечается, что из-за не спадающей напряженности между Киевом и Москвой в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Документ Европейский службы внешних связей предусматривает, что создание такой миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом продолжающейся военной активности России у украинских границ и на оккупированных территориях.

Как выяснили немецкие журналисты, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

В материале говорится, что в конце июля руководители МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о ее создании.

Кроме варианта создания военной миссии, ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных мил Украины. Среди них расширение консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

Напомним, Россия и Беларусь в сентябре провели совместные масштабные военные учения, в томе числе вблизи украинских границ.

После завершения учений "Запад-2021" украинское командование не фиксирует массового возвращения военных РФ в места постоянной дислокации - Москва оставила в приближенных к границе Украины районах многочисленные армейские батальоны.

Источник

ЕС, военная миссия ЕС
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