В деле Шефира вызвано много людей с очень известными именами – президент

Об этом заявил Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, 3 октября, который транслировался в Facebook "Слуги народа"

Прямая речь: "Было покушение на убийство, это 100% информация. Есть много деталей, которые я не имею права, пока идет следствие, распространять. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, там идет следствие.

Многие люди вызваны, я знаю, с очень известными именами. С кем-то из них общался Сергей, кого-то знал, кого-то подозревает. Многие вызваны в соответствующие правоохранительные органы".

Отвечая на вопрос, правда ли, что Шефир часто встречался с олигархами, Зеленский сказал, что ему известно лишь о встречах с Ахметовым.

"Господин Шефир встречался очень часто с олигархами? Мне это неизвестно. С господином Ахметовым он встречался, я знаю. У нас было несколько сложных моментов, Доброполье, много энергетических моментов, много вызовов, много угольных проблем, когда что-то мы ожидали, а что-то недоожидали. Он действительно встречался. С другими я не знаю, что он встречался. Вызывали ли их – мне кажется, я не имею права об этом говорить", - отметил президент.

Напомним, утром 22 сентября под Киевомстреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины. Водителю Шефира сделали операцию, его жизни угрозы нет.

Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли быстать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.

Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.

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