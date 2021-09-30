Более 50 священников УПЦ на конференции в Лавре искали пути решения проблем в семье

В Киево-Печерской лавре состоялась Х Всеукраинская конференция руководителей епархиальных семейных отделов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», духовенство и общественность со всех уголков Украины делились опытом семейного служения и решения проблем, возникающих в семьях.

«Защита ценностей христианской семьи является одним из приоритетных направлений деятельности как Церкви, так и государства, поскольку в семье растёт наше будущее. И какое состояние будет сегодня у семей, таким - счастливым или несчастным - будет наше будущее». Именно пренебрежение нормами христианской жизни, стремление к личной прибыли и удовлетворению своих потребностей за счёт других являются причиной того, что семья утратила свою ценность как установленного Богом института. Последствия этого - разводы, аборты, насилие в семьях, суррогатное материнство», - отметил глава Синодального отдела УПЦ по делам семьи митрополит Пантелеимон.

Руководитель Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи архиепископ Иона подчеркнул, что одной из самых больших проблем в жизни современных семей являются разводы.

«Мы, священнослужители, часто сталкиваемся с явлением, когда семья внешне благополучная, но если супруги обращаются к нам и мы начинаем вникать в жизнь, которой эти люди живут, то видим, какой ужас происходит во взаимоотношениях между членами семьи», - поделился владыка Иона.

Глобальную проблему Церковь не решит, но каждый священник может помочь «перезагрузить отношения» хотя бы нескольким семьям, считает архиепископ.

Ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр обратил внимание, что «семья - это союз любви мужчины и женщины, и именно благодаря этому союзу в мир приходит новая жизнь. Это малая Церковь, где каждый помогает друг другу достичь Царства Небесного».

Руководитель «семейного» отдела Днепропетровской епархии протоиерей Андрей Пинчук рассказал об опыте создания Центра реабилитации, физической терапии и инклюзивного обучения имени праведного Иоанна Кронштадского «Иоаннов центр». Сегодня в центре проводят реабилитацию для детей с генетическими патологиями развития, заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и др. (всего оказывают помощь при 12-ти различных болезнях). Также организованы творческие мастер-классы (в том числе для профориентации детей), где вместе занимаются и здоровые дети, и подопечные центра.

В ходе конференции были также подняты темы повторных браков, катехизации семейных пар, опыта миссионерской деятельности среди семей и молодежи.

Глава отдела по делам семьи Харьковской епархии протоиерей Сергий Белянов и его супруга Наталия рассказали о деятельности своего клуба для молодёжи «Тёплые встречи». Благодаря акциям клуба девушкам и молодым людям удаётся раскрыться, понять себя, исправить свои недостатки и тем самым решить проблемы, связанные, как правило, с невозможностью создать семью. Плодами трудов священника с матушкой уже стали 22 венчания.

«Большинство кризисов в жизни молодёжи можно избежать, если заниматься с новым поколением с детства», - уверены супруги Беляновы.