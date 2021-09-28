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Начало отопительного сезона: газопоставщики опубликовали цены на октябрь

28.09.2021 / 14:52
Газопоставщики опубликовали цены на октябрь на газ для населения - годовые цены в октябре не изменятся.

Об этом сообщает "ГазПравда".

Отмечается, что годовые базовые цены на газ остаются стабильными и значительно выгоднее месячные тарифные планы пятый месяц подряд.

"По-прежнему, в зависимости от компании, годовая, фиксированная цена "голубого топлива" в сентябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр", - говорится в сообщении.

В частности, самые низкие цены предложили "Агросинтез Трейдинг" (7,80 грн за кубометр), "Эвод Трейд КП Луцкводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 грн за кубометр) , а также "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" (7,96 грн за кубометр).

В то же время самые высокие ценники на газ - 13,5 грн за куб - установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

В общем, большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.

Годовая базовая цена действует с мая 2021 по апрель 2022 года.

Ее поставщики могут менять только в сторону понижения. На фиксированные цены потребителей перевели автоматически, при этом по желанию пользователи могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

Напомним: "Нафтогаз" после введения годового тарифа на газ для наслення работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Источник

газ, цена, отопительный сезон
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