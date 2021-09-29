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Украина обсуждает с МВФ продолжения программы stand-by на более чем полгода

29.09.2021 / 09:07
Украина обсуждает с МВФ продолжения программы stand-by на более чем полгода
Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о продолжении программы stand-by на 6-9 месяцев, действующая программа заканчивается 8 декабря.

 

Об этом председатель Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью LB.ua.

Он напомнил, что с 21 сентября в Украине работает миссия МВФ. Согласно предварительному графику, следующий транш от Фонда оценивается в 500 млн СДР (специальных прав заимствования), или 700 млн долларов.

В то же время по словам Шевченко по результатам переговоров во время миссии сумма следующих траншей может быть скорректирована. Ранее на вопрос журналиста ЭП глава НБУ отметил, что допускает сумму выше с учетом пропуска нескольких траншей.

"Текущая программа заканчивается 8 декабря этого года, и важно определиться, что дальше. Сейчас мы проводим консультации с МВФ и надеемся на решение о ее продлении на 6-9 месяцев. Этот срок обусловлен технической необходимостью – именно столько времени нужно для того, чтобы пройти все предусмотренные программой просмотры", - заявил он.

Шевченко добавил, что уже сейчас Украине следует "садиться за стол переговоров" с МВФ и обсуждать базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3-5 лет.

Глава Нацбанка отметил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ, а также выразил надежду, что решение Исполнительного Совета МВФ будет принято в течение первой недели ноября.

Напоминаем: министр финансов Сергей Марченко допускает продление действующей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом на полгода.

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что Украина может получить 700 млн долларов транша от МВФ в сентябре, он также не исключает возможности продолжения программы.

Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Ранее условием для его поступления называли решение МВФ.

Источник

сотрудничество, МВФ
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