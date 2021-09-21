Войти | Зарегистрироваться
18:15

вторник,
21 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Задержали экс-чиновника МВД: организовал теракт и убийство митингующих на Майдане

21.09.2021 / 17:20
Правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве Юрия Спасских, который во время Революции Достоинства организовал теракт и убийство митингующих.

Об этом сообщают Офис генпрокурора, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "В феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в. Киеве и превышая полномочия... организовал террористический акт и убийство митингующих.

В результате таких действий подозреваемого причинены тяжкие последствия, в частности в виде убийства 3 человек, причинения тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам".

В Офисе генпрокурора не называют имя подозреваемого, но по данным источников УП, задержан Юрий Спасских.

Отмечается, что экс-правоохранитель начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября. Его объявили в розыск.

Спасских инкриминируют организацию на выполнение явно преступного приказа террористического акта; незаконного препятствования проведению собраний, митингов; умышленных убийств и законченных покушений на убийства; причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Источник

Офис генпрокурора, Юрий Спасских
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.