Войти | Зарегистрироваться
17:54

понедельник,
20 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На международном фестивале в Польше три хора УПЦ завоевали награды

20.09.2021 / 16:40
На международном фестивале в Польше три хора УПЦ завоевали награды
Источник: Центр информации УПЦ
Первое место в категории академических хоров завоевал хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка)

Три хора Украинской Православной Церкви завоевали призовые места на 40-м юбилейном международном фестивале «Хайновские дни церковной музыки», который проходил 13-18 сентября в Польше.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», украинский камерный хор «София» из Киева получил гран-при фестиваля.

Среди призеров форума с более чем 400 участников - еще три церковных хора из Украины.

Первое место в категории академических хоров завоевал хор Киевской духовной академии и семинарии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

В категории иностранных городских приходских хоров украинцам достались сразу две призовые награды. 1 место завоевал Митрополичий хор собора Благовещения Пресвятой Богородицы из Харькова под управлением Юлии Воскобойниковой - доктора искусствоведения, доцента Харьковской государственной академии культуры, преподавателя Харьковской духовной семинарии. 2 место - у хора при храме святого Николая Чудотворца из города Ирпень Киевской области под управлением Анны Кифенко.

Украинские хоры-победители также выступили на двух гала-концертах, состоявшихся в Хайнувке и в соборе святой Софии в Белостоке.

Как сообщалось ранее, «Хайновские дни церковной музыки» проводятся с 2002 года. Их задача - не только представить мастерство, но и религиозный, молитвенный характер церковной музыки. В 2018 году обладателем Гран-при 38-го фестиваля церковной музыки стал хоровой коллектив Киевской духовной академии под управлением архимандрита Романа (Подлубняка). В юбилейном 2021 году исполняемое хором песнопение стало лейтмотивом официального промо-ролика фестиваля.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.