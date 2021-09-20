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Верующие УПЦ собирают деньги на лечение священника от рака

20.09.2021 / 16:07
Верующие УПЦ собирают деньги на лечение священника от рака
Источник: Центр информации УПЦ
Было пройдено облучение и химиотерапия, однако спустя год произошел рецидив, необходимо повторное лечение

Верующие Украинской Православной Церкви в соцсетях пишут слова поддержки протоиерею Иоанну Стець, который борется с раком носоглотки.

Для лечения священнику храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Вишневом необходимо собрать 480 тыс грн, сообщает Центр информации УПЦ.

В конце февраля 2020 отцу Иоанну Стець поставили диагноз - назофарингиальная плоскоклеточная карцинома (рак носоглотки 3 стадии). Было пройдено облучение и химиотерапия, однако спустя год произошел рецидив, необходимо повторное лечение.

«Отец Иоанн - сердечный, добродушный, внимательный, заботливый батюшка, настоящий пастырь добрый! В конце февраля 2020 года мы с ним и с матушкой Ксенией встретились в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры в пещерной церкви преподобного Антония, и матушка сообщила, что у отца Иоанна диагностировали онкозаболевание, просила молитв. А потом мы уже вместе молились на молебне у мощей преподобного Агапита врача безмездного…Так Господь устраивал, что часто нас сводил во время разных жизненных ситуаций, когда мне надо было принять решение, и отец Иоанн, как пастырь добрый, находил всегда слова поддержки, наставлений и совета», - написала Алла Закорчевная.

«Спаси Господи и помилуй протоиерея Иоанна. Подай ему силы и терпения в болезни. А вскоре пошли исцеление», - пишет пользователь Людмила.

«Батюшка, выздоравливайте! Помощи Божией, покрова Божией Матери и заступничества всех святых!», - пишет @stradivaristradivari в Инстаграм.

ПОМОЧЬ можно, перечислив посильную денежную сумму по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.

 

Источник: Inpress.ua
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