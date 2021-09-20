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В Черниговской епархии сообщили о спланированной провокации против УПЦ

20.09.2021 / 11:45
В Черниговской епархии сообщили о спланированной провокации против УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
В УПЦ отреагировали на клевету и разжигание ненависти к верующим

В Чернигове неизвестные наклеили провокационные листовки на воротах кафедрального собора и монастыря УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.com.ua, спланировання акция была проведена, чтобы дискредитировать Украинскую Првославную Церковь.

Наклейки на воротах Троицкого кафедрального собора и Успенского женского монастыря содержали название объекта, но с припиской «Российской Федерации» более крупным и ярким шрифтом, а также ссылку на 12 статью Закона Украины о свободе совести и религиозных организациях (о переименовании). Листовки были наклеены так, будто это сделали сами представители УПЦ.

Одновременно с этим в соцсетях развернули кампанию с разжиганием ненависти против Украинской Православной Церкви. В Черниговской епархии считают, что именно эта кампания является ключом к пониманию задач, которые ставили перед собой авторы листовок.

Например, когда были обнаружены утром наклейки, местная активистка Дарина Козубова опубликовала в Фейсбук фото листовок в чьих-то руках. «Сегодня утром мои женщины сняли со стен Елецкого монастыря», – написала она, при этом нецензурной лексикой выражая свое негодование. Информация о листовках была подана так, как будто их разместили сами монахини.

В УПЦ отреагировали на клевету и разжигание ненависти к верующим.

«Это – сознательное унижение всех священнослужителей и верующих. О таких вещах как честь и достоинство речь вообще не идет. Так, статья 35 Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. Аналогичное положение закреплено в статьи 3 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях»», – заявили в Черниговской епархии.

Управление Черниговской епархии Украинской Православной Церкви считает, что осуществленная ​​16 сентября спланированная провокация и развернутая информационная компания в социальных сетях, является средством воздействия и попыткой установления контроля над религиозными организациями, поэтому просит обеспечить соблюдение конституционного принципа свободы мировоззрения и вероисповедания, и содействовать прекращению дезинформации о деятельности религиозных организаций в Украине».

Источник: Inpress.ua
упц, провокации, Черниговская епархия
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