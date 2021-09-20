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Латвия внесла Украину в список риска и изменила правила въезда

20.09.2021 / 11:46
Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство Украины в Латвии.

С субботы 18 сентября правила въезда в Латвию без уважительной причины для украинцев меняются.

Въезд, в том числе с целью туризма, разрешен только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дия" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике.

В случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода стоит перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении Дия, отметило посольство.

Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.

В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, которые приведены в сообщении посольства.

Латвия открыла границы для украинских граждан, в том числе с целью туризма, в середине июля. С тех пор для въезда в Латвию необходимо было предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, или сертификат о вакцинации.

Источник

Латвия, Въезд
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