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В УПЦ проведут благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновителя

16.09.2021 / 17:44
В УПЦ проведут благотворительную акцию для детей-сирот в День усыновителя
Источник: Центр информации УПЦ
В этот день наша Церковь будет молиться, чтобы Господь послал детям-сиротам семьи

Социальный отдел Украинской Православной Церкви организует благотворительную акцию ко Дню усыновителя.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм Социального отдела, в Церкви 30 сентября будут молиться о детях, нуждающихся в семье.

«В этот день наша Церковь будет молиться, чтобы Господь послал детям-сиротам семьи. Социальный центр УПЦ тоже хочет подарить им радость. 30 сентября наши священники отслужат молебен, благословят деток. Мы хотим передать через священников игры и наборы для развития. У детей нет родителей, которые могли бы им это купить. А они, как и их сверстники, любят играться и познавать мир! Давайте вместе подарим им эти вещи!» - обратились организаторы.

Присоединиться к инициативе можно, перечислив помощь до 25 сентября (с указанием платежа «День усыновителя») по реквизитам, указанным здесь.

Как сообщалось ранее, в начале сентября Социальный отдел Киево-Печерской лавры передал рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями для 800 детей из нуждающихся семей.

Источник: Inpress.ua
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