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Митрополит Онуфрий назначил временного управляющего Ровенской епархией

16.09.2021 / 17:44
Митрополит Онуфрий назначил временного управляющего Ровенской епархией
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка всю свою жизнь посвятил Богу, неутомимо служа людям на Волыни, Николаевщине, Сумщине и более четверти века на Ровенщине

Предстоятель Украинской Православной Церкви назначил епископа Пимена (Воят) временно управляющим Ровенской епархией.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, назначение состоялось в связи с кончиной 15 сентября митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея.

«Владыка всю свою жизнь посвятил Богу, неутомимо служа людям на Волыни, Николаевщине, Сумщине и более четверти века на Ровенщине. Как один из старейших архиереев Украинской Православной Церкви, митрополит Варфоломей вместе со всей Церковью пережил испытания, которые выпали на долю украинского Православия.В 90-е годы прошлого века тогдашняя Волынско-Ровенская епархия была одной из первых, которой пришлось тушить огонь раскола. В настоящее время Ровенская епархия также пострадала от незаконных действий раскольников. Эти события не могли не повлиять на здоровье Преосвященного Владыки. Его жизненный путь - это самоотверженная борьба за чистоту Православной веры и сохранение единства нашей Церкви», - отметил Митрополит Онуфрий в соболезновании духовенству, монашествующим и верующим Ровенской епархии.

Отпевание почившего владыки Варфоломея состоится 17 сентября в 8.00, в Георгиевском подворье Николаевского Городокского женского монастыря в Ровно.

По завершении богослужения гроб с телом новопреставленного митрополита Варфоломея доставят на его родину, в село Городно Ковельского района Волынской области. Там его похоронят, согласно завещанию.

 

Источник: Inpress.ua
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