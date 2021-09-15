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Обязательной вакцинации от COVID-19 не будет - Шмыгаль

15.09.2021 / 09:05
Обязательной вакцинации от COVID-19 не будет - Шмыгаль
Обязательной вакцинация против коронавирусной болезни COVID-19 не будет, но правительство будет мотивировать людей делать прививку.

Об этом во время пресс-конференции сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию, это во-первых, запрещено в нашей стране. Но мы будем мотивировать людей для того, чтобы они вакцинировались, социальной рекламой, различными мотивирующими факторами. В частности, сейчас мы не можем вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но мы можем вводить обязанность быть провакцинированным коллективу учебного заведения", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас есть много примеров того, когда родительские комитеты спрашивают у администрации школ, какой процент педагогов провакцинирован, потому так заботятся о здоровье своих детей.

"Это об ответственности людей, в частности, педагогов, медиков перед собой, своими детьми и коллективами, где они работают. Лучше подходить с этой стороны и призвать к этой ответственности. Абсолютно убежден, что абсолютное большинство людей в Украине именно так и подойдет к процессу вакцинации", - сказал Шмыгаль.

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коронавирус, вакцинация, Шмыгаль
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