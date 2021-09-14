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В сеть слили 53 миллиона записей о персональных данных украинцев

14.09.2021 / 17:59
Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил в интернете базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

Об этом информирует сайт Офиса омбудсмена

Дословно: "На одном из сайтов в сети Интернет выявлена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

По информации, размещенной на указанном сайте, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей".

Офис омбудсмена направил письмо в полицию для открытия уголовного производства и принятия соответствующих мер реагирования.

Сообщается, что Департамент постоянно проводит мониторинг соблюдения прав человека в сфере защиты персональных данных.

Источник

персональные данные, Офис омбудсмена
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