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Всемирный банк готов предоставить Украине 230 млн долларов на борьбу с COVID-19

10.09.2021 / 17:18
Во время встречи с министром финансов Марченко представители Всемирного банка отметили, что готовы выделить Украине 230 млн долларов в декабре 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи главы ведомства Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи.

Кроме помощи в COVID-19 говорили о реформе финансового и банковского сектора, реализацию пенсионной реформы в Украине и условия получения "Второй займа на политику развития в сфере экономического восстановления" (DPL).

В июле Минфин подтвердил поступление в Украину займа в 350 млн долларов от Всемирного банка для системного проекту "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

На встрече стороны обсудили получения второго займа. Банерджи сообщил, что следующий DPL будет направлен на "зеленый переход" и реализацию реформ энергетического сектора. Работу над созданием проекта начнут 9 сентября.

Министр налогосив, что одним из приоритетов Минфина есть воплощение пенсионной реформы в Украине. "Но для начала реализации этой реформы мы должны быть уверены, что имеем возможность контролировать эти процессы и гарантировать эффективность данной системы", - отметил он.

В ВБ подчеркнули, что готовы поддерживать Украину на каждом этапе в реформировании пенсионной системы.

Еще одним вопросом повестки дня была разработка стратегии ВБ Country Partnership Strategy. Банерджи назвал главные сферы: аграрная, энергетическая и транспортная.

Источник

коронавирус, Всемирный банк
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