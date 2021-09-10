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Польша с 9 сентября открылась для украинцев

10.09.2021 / 12:17
Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым с 9 сентября разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

"Польша с 9 сентября добавила украинцев в категорию лиц, которым разрешен въезд, в том числе с целью туризма", - сказал он.

При этом от обязанности прохождения карантина освобождены вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения о полном курсе вакцинации зарегистрированной в ЕС вакциной - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson), а также те, кто переболел COVID-10 и может это документально подтвердить.

Для тех, кто въезжает по ПЦР-тесту, действует требование 10-дневного карантина.

Срок 10-дневного карантина будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.

Это правило касается также детей, пересекающих внешнюю границу ЕС на въезд в Польшу.

Всего, как отметил министр, сейчас для украинцев в той или иной степени открыты 133 страны мира.

Напомним, правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Источник

границы, Польша
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