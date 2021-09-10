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Шесть церковных хоров УПЦ примут участие в международном фестивале в Польше

10.09.2021 / 12:33
Шесть церковных хоров УПЦ примут участие в международном фестивале в Польше
Источник: Центр информации УПЦ
На фестивале выступят более 20 хоров из Польши и других стран

Шесть православных хоров из Украины примут участие в 40-м юбилейном международном фестивале «Хайновские дни церковной музыки» в Польше.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, на фестивале выступят более 20 хоров из Польши и других стран.

От Украины в конкурсе церковной музыки примут участие: хор Киевской духовной академии; митрополичий хор собора Благовещения Пресвятой Богородицы Харькова; камерный хор «София»; взрослый и детско-юношеский хор при храме святого Спиридона Тримифунтского, Киев; хор при храме святого Николая Чудотворца, Ирпень.

В течение фестиваля с 13 по 18 сентября также планируется проведение фотовыставки, посвященной 40-летию фестиваля, фотовыставка «Православие в объективе», иконографическая выставка «Святой Николай Чудотворец».

Завершится фестиваль гала-концертами в Хайнувке и Белостоке.

«Хайновские дни церковной музыки» проводятся с 2002 года. Их задача - не только представить мастерство, но и религиозный, молитвенный характер церковной музыки. В 2018 году обладателями Гран-при 38-го фестиваля церковной музыки стал хоровой коллектив Киевской духовной академии под управлением архимандрита Романа (Подлубняка). В юбилейном 2021 году исполняемое хором песнопение стало лейтмотивом официального промо-ролика фестиваля.

Источник: Inpress.ua
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